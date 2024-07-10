CHP'li belediyelerin "Orman Yangınları ve Çevre Felaketleri Toplantısı" tamamlandı

Adana'da yapılan, CHP'li 14 büyükşehir belediyesinin afet durumlarında ve sonrasında gerekli işbirliğini sağlayabilmesine yönelik "Orman Yangınları ve Çevre Felaketleri" konulu koordinasyon toplantısı tamamlandı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, Yüreğir Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, Türkiye'deki orman yangınlarına ve çevre felaketlerine nasıl daha iyi müdahale edebileceklerini konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Sadece itfaiye veya afet müdürlükleri değil tüm personelin eğitilmesi, sahada anlık olarak müdahale imkanlarının sağlanması noktasında çalışmalar yapacaklarını belirten Bozoğlu, şunları kaydetti: