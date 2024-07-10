Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 9 sanığın yargılanması sürdü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.
Adana 7.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.C, E.B, H.Ş, İ.A, İ.B, R.A. ve tutuksuz R.B, A.D. ve İ.Ş. ile avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İ.Ş. maktul Hasan Önder'i tanımadığını öne sürerek, "Sanıklardan A.C, İ.B. ve R.B'yi tanıyorum. Olay günü ben işten geliyordum. İ.B. benim ağabeyimi darbetti. Bir süre sonra da İ.A. ağabeyimi tehdit etti. Olay yerinde aniden silahlı çatışma meydana geldi. Ben kimseye ateş etmedim. Hasan Önder'i kimin vurduğunu görmedim. Müştekilerin otomobiline kimin ateş ettiğini de görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.
Mahkemede beyanı alınan müşteki E.Ç. ise olay günü çok yoğun silah sesleri duyduğunu belirterek şunları söyledi:
"Kimin kime ateş ettiğini görmedim. Ben zaten arka tarafa doğru kaçmak durumunda kaldım. Olayda benim otomobilim zarar görmüştür. Zararla ilgili faturayı yargılamaya konu dosyaya sundum. Otomobilime kimin ateş ettiğini bizzat görmedim. Zararımın giderilmesi durumunda şikayetimden vazgeçeceğimi belirtmek isterim."
Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları reddererek tahliye ya da beraat talebinde bulundu.
Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.
Mahkeme heyeti, üzerine atılı suçu işlediği yönünde güçlü kanıtlar bulunması, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve kaçma şüphesi dikkate alınarak sanık İ.Ş'nin tutuklanmasına, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Olay
Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 30 Nisan 2023'te Hasan Önder'in yaşamını yitirdiği, eşi Beşire Önder ile zanlılardan R.B'nin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili A.C, E.B, H.Ş, İ.A, İ.B. ve R.A. tutuklanmış, diğer sanıklar R.B. ile A.D. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Sanık İ.Ş. hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmıştı.
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