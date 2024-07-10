Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 9 sanığın yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Adana 7.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.C, E.B, H.Ş, İ.A, İ.B, R.A. ve tutuksuz R.B, A.D. ve İ.Ş. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İ.Ş. maktul Hasan Önder'i tanımadığını öne sürerek, "Sanıklardan A.C, İ.B. ve R.B'yi tanıyorum. Olay günü ben işten geliyordum. İ.B. benim ağabeyimi darbetti. Bir süre sonra da İ.A. ağabeyimi tehdit etti. Olay yerinde aniden silahlı çatışma meydana geldi. Ben kimseye ateş etmedim. Hasan Önder'i kimin vurduğunu görmedim. Müştekilerin otomobiline kimin ateş ettiğini de görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkemede beyanı alınan müşteki E.Ç. ise olay günü çok yoğun silah sesleri duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kimin kime ateş ettiğini görmedim. Ben zaten arka tarafa doğru kaçmak durumunda kaldım. Olayda benim otomobilim zarar görmüştür. Zararla ilgili faturayı yargılamaya konu dosyaya sundum. Otomobilime kimin ateş ettiğini bizzat görmedim. Zararımın giderilmesi durumunda şikayetimden vazgeçeceğimi belirtmek isterim."

Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları reddererek tahliye ya da beraat talebinde bulundu.