Adana'da silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki kamelyada oturan S.Y. ve arkadaşı Hakkı Acartürk, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hakkı Acartürk, hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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