Adana'da silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Hakkı Acartürk, hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki kamelyada oturan S.Y. ve arkadaşı Hakkı Acartürk, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.