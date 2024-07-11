Adana'da beton mikserinin çarptığı 2 kişi öldü

Çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Altungül ve Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Y.T. idaresindeki 51 ABP 325 plakalı beton mikseri, Zeytinli Mahallesi D-400 kara yolunda yaya olarak ilerleyen Yılmaz Altungül (64) ve Timur Demir'e (46) çarptı.

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