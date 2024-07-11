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        Kozan'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:27 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:27
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        Kozan'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Karacaoğlan Mahallesi'nde A.Y. idaresindeki 80 AL 443 plakalı otomobil ile Arda B'nin (17) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Arda B, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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