Adana'da deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Silahlarla ilgili gözaltına alınan M.E. (27), C.E. (37) ve İ.Y (17), İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreste yapılan aramada toz deterjan paketinde ruhsatsız 13 tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde tek odalı bir eve baskın yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.