Adana'da bir kişiyi darbedip telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, darbettikleri kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 8 ay, diğeri 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Z.M. (17) ve S.A. (17) ile müşteki A.E. ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü Yenibey Mahallesi'nde gece vakti sokakta yürüyen müşteki A.E'nin yolunun Z.M. ve S.A. tarafından kesildiğini, sanıkların müştekiden "arkadaşını aramak" bahanesiyle telefonunu istediğini ve müştekinin ise bu durumu kabul etmediğini anlattı.