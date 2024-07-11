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        Adana'da bir kişiyi darbedip telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 sanığa hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, darbettikleri kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 8 ay, diğeri 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:44
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        Adana'da bir kişiyi darbedip telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 sanığa hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, darbettikleri kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 8 ay, diğeri 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Z.M. (17) ve S.A. (17) ile müşteki A.E. ve taraf avukatları katıldı.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü Yenibey Mahallesi'nde gece vakti sokakta yürüyen müşteki A.E'nin yolunun Z.M. ve S.A. tarafından kesildiğini, sanıkların müştekiden "arkadaşını aramak" bahanesiyle telefonunu istediğini ve müştekinin ise bu durumu kabul etmediğini anlattı.

        Savcı, sanıkların müştekiyi darbederek telefonunu zorla alıp olay yerinden kaçtıklarını belirterek, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden Z.M. ve S.A'nın "silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunmaları alınan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

        Müşteki A.E. ise olay nedeniyle sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmalarını istedi.

        Mahkeme heyeti, "silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan sanık Z.M'yi 6 yıl 8 ay, S.A'yı ise 5 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına da karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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