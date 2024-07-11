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        Adana'da "Saimbeyli Kelebeği Gözlem ve Fotoğrafçılık Haftası" etkinliği yapıldı

        Türkiye'de birçok kelebek türüne ev sahipliği yapan Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, "1. Geleneksel Saimbeyli Kelebeği Gözlem ve Fotoğrafçılık Haftası" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:57 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:57
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        Adana'da "Saimbeyli Kelebeği Gözlem ve Fotoğrafçılık Haftası" etkinliği yapıldı
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        Türkiye'de birçok kelebek türüne ev sahipliği yapan Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, "1. Geleneksel Saimbeyli Kelebeği Gözlem ve Fotoğrafçılık Haftası" etkinliği düzenlendi.

        Saimbeyli Kaymakamlığı ve Saimbeyli Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Avcıpınarı Mahallesi'nde bir lavanta bahçesinde yapıldı.

        Katılımcılar, lavanta bahçesinde kelebekleri gözlemleyerek fotoğrafladı.

        Etkinlikte, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı el işi ürünler de sergilendi.

        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, bölgede gözlemlenen mavi kelebeğin ilçenin doğal zenginliklerinden biri olduğunu belirtti.

        Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal da bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

        Ok atma etkinliklerinin de yapıldığı programa, Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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