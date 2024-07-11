Adana'da "Saimbeyli Kelebeği Gözlem ve Fotoğrafçılık Haftası" etkinliği yapıldı

Ok atma etkinliklerinin de yapıldığı programa, Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol ve vatandaşlar katıldı.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal da bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, bölgede gözlemlenen mavi kelebeğin ilçenin doğal zenginliklerinden biri olduğunu belirtti.

Etkinlikte, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı el işi ürünler de sergilendi.

Saimbeyli Kaymakamlığı ve Saimbeyli Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Avcıpınarı Mahallesi'nde bir lavanta bahçesinde yapıldı.

Türkiye'de birçok kelebek türüne ev sahipliği yapan Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, "1. Geleneksel Saimbeyli Kelebeği Gözlem ve Fotoğrafçılık Haftası" etkinliği düzenlendi.

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