Adana'da evde tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa dava

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T'nin bıçakla eşine saldırdığı, öldürme kastıyla ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde L.T'yi yaralayıp olay yerinden kaçtığı, eşinin hayati bölgelerini hedef alarak eylemini gerçekleştirdiği aktarılan iddianamede, sanığın üzerine atılı "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü H.T'nin evde eşi L.T. ile bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığını belirtildi.

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