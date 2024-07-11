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        Adana'da 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

        Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:23 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:23
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        Adana'da 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi
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        Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından merkez Sarıçam ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda etkinlik düzenlendi.

        Programa, 15 Temmuz şehitleri ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılar, burada fidanları toprakla buluşturdu.

        Oruç, AA muhabirine, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşananları unutamadığını söyledi.

        Şehitlerin anısına fidan dikmek için Pozantı ilçesinden geldiğini belirten Oruç, "Çok üzülüyoruz ama çocuklarımız bayrak için şehadete yürüdüler. Ne mutlu bana ki 2 evladımı şehit verdim. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Allah bir daha o günleri yaşatmasın." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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