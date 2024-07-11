Adana'da 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından merkez Sarıçam ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda etkinlik düzenlendi.

Programa, 15 Temmuz şehitleri ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, burada fidanları toprakla buluşturdu.