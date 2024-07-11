Adana'da evinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, evinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, evinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, T.A. ile bir süre dışarıda vakit geçiren Mehmet Tunçöz (30), daha sonra arkadaşıyla Fatih Mahallesi'ndeki evine geçti.
T.A. ile evdeyken Tunçöz annesine, arkadaşına tişört vereceğini söyleyip odasına geçti.
Daha sonra evden ayrılan annesi, geri döndüğünde oğlunun odasından dumanlar çıktığını gördü.
Odaya giren anne, Tunçöz'ün bıçaklanmış halde hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi, yanan gazete parçalarını da kendi imkanlarıyla söndürdü.
Adrese giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Tunçöz'ün bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri, arkadaşını öldürüp evi de ateşe vermeye çalışan T.A'yı aynı mahallede kısa sürede yakaladı.
Gözaltındaki şüphelinin işlemleri sürüyor.
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