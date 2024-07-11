Adana'da evinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Odaya giren anne, Tunçöz'ün bıçaklanmış halde hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi, yanan gazete parçalarını da kendi imkanlarıyla söndürdü.

İddiaya göre, T.A. ile bir süre dışarıda vakit geçiren Mehmet Tunçöz (30), daha sonra arkadaşıyla Fatih Mahallesi'ndeki evine geçti.

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