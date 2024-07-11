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        Adana'da kayınbiraderi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kayınbiraderi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 18:19 Güncelleme: 11.07.2024 - 18:19
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        Adana'da kayınbiraderi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kayınbiraderi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasındaki eşi ile adliyeden çıkan Nurullah T. evine gitmek üzere aracıyla yola çıktı.

        Nurullah T'ye evine yaklaştığı sırada, motosikletiyle takip eden ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi ateş açtı.

        Motosikletini olay yerinde bırakan şüpheli, yanına gelen arkadaşının motosikletine binerek kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nurullah T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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