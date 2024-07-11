Adana'da kayınbiraderi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kayınbiraderi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasındaki eşi ile adliyeden çıkan Nurullah T. evine gitmek üzere aracıyla yola çıktı.

Nurullah T'ye evine yaklaştığı sırada, motosikletiyle takip eden ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi ateş açtı.

Motosikletini olay yerinde bırakan şüpheli, yanına gelen arkadaşının motosikletine binerek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.