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        Aladağ'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Adana'nın Aladağ ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:20 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:20
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        Aladağ'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Belediye Başkanı Kemal Özdemir, LGS'de başarılı olan Hira Nur Kurt, İrem Ayşe Ateş ve Mustafa Akıllı ile ailelerini makamında ağırladı.

        Özdemir, gençlerle gurur duyduklarını belirterek, "Aladağ'ımızın gururlarını ağırlamaktan büyük onur duydum. Hayatları boyunca başarıları daim, yolları açık olsun." dedi

        Özdemir, daha sonra öğrencilere hediye vererek, onlarla fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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