Adana'da bir evde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Evdeki aramalarda, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 676 mermi de bulundu.

Adana'da bir evde 7 kilo 300 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

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