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        Adana'da bir evde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

        Adana'da bir evde 7 kilo 300 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:42 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:42
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        Adana'da bir evde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
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        Adana'da bir evde 7 kilo 300 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

        Eğitimli köpeğin tepki verdiği bir kutuda bulunan aspiratörün içine saklanmış 6 pakette 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

        Evdeki aramalarda, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 676 mermi de bulundu.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli F.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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