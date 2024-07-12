FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - Darbecilerin şehit ettiği Sevda'nın ailesi, fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyor

EREN BOZKURT - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen özel harekat polisi Sevda Güngör'ün ailesinin acısı, tazeliğini koruyor.

Güngör'ün ailesi, darbecilerin şehit ettiği kızlarından geriye kalan fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Tesisleri'ne darbecilerin yaptığı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki Sevda Güngör'ün babası Mehmet ve annesi Nural Güngör, evlatlarının kaybının acısını ilk günkü gibi hissediyor.

Evlerinin bir odasını kızlarının fotoğrafları, diploma ve sertifikalarına ayıran aile, günlerinin büyük bölümünü burada geçiriyor. - "15 Temmuz gününü düşünmek istemiyorum" Baba Mehmet Güngör, AA muhabirine, 15 Temmuz günü kızıyla cuma namazı öncesi konuştuğunu, akşam aradığında ise ulaşamadığını söyledi. Hain girişimi unutamadıklarını anlatan Güngör, "15 Temmuz gününü düşünmek istemiyorum. O gün bize kara bulut. Evlerimizde yaptığımız köşede fotoğrafları, sertifikaları var. Hangi eve gitsek kızımı orada buluyormuşuz gibi oluyor. Her fırsatta bu odaya giriyoruz ama hayal oluyor sadece." diye konuştu.

- "O gitti ama biz de bittik" Anne Nural Güngör de 15 Temmuz darbe girişimi haberini gördüğünde kızını aradığını ancak ulaşamadığını ifade etti. Kızının cenazesini darbeden birkaç gün sonra aldıklarını aktaran Güngör, o günleri hiç unutamadıklarını dile getirdi. Anne Güngör, 8 yıldır kızlarının acısını yaşadıklarını vurgulayarak, "15 Temmuz'un gelmesini hiç istemiyorum. 15 Temmuz yaklaştıkça o günler aklıma geliyor." dedi. Kent merkezindeki ve yayladaki evlerine kızlarının hatıralarını yaşatacak fotoğraflar astıklarını belirten Güngör, şunları kaydetti: