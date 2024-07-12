Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi

Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, ByLock yazışmalarında adının geçtiği, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı belirtilen iddianamede, M.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı kaydedilen M.T'nin "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı bilgisi aktarıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık M.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık M.T. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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