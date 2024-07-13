Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde parkta oturan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde parkta oturan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 11 Temmuz'da, Atatürk Parkı'nda oturan Hakkı Acartürk'ün (27) öldüğü, arkadaşı S.Y'nin yaralandığı silahlı saldırıya karıştıkları iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan H.S. (19), M.B. (31), H.Y. (27) ve H.Y'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.S. ve M.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
S.Y'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
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