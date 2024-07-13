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        Adana'da havaya ateş açtığı öne sürülen sanığa 11 yıla kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2 ruhsatsız tabancayla havaya ateş açtığı iddia edilen sanık hakkında 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 12:23 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:23
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        Adana'da havaya ateş açtığı öne sürülen sanığa 11 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2 ruhsatsız tabancayla havaya ateş açtığı iddia edilen sanık hakkında 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 16 Temmuz 2023'te, gece saatlerinde havaya ateş ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Z.Y. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

        Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" ile "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 5 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamede, otomobilini park ettikten sonra sokakta 2 ruhsatsız tabancayla havaya 6 el ateş ettiği belirtilen sanığın, silahları aracının arka koltuğuna saklamaya çalışırken polis ekiplerince yakalandığı anlatıldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.Y'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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