Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Özgür Mahallesi Girne Bulvarı'nda sürücüleri ile plakaları henüz öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.

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