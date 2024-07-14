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        Adana'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:09
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        Adana'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

        Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, Saydam Caddesi'nde karşıya geçmek isteyen bir kişiye çarptı.

        Yaralanan yaya, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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