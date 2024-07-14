Adana'da markette çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde bir markette çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir markette çıkan yangın söndürüldü.
Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, markette hasara yol açtı.
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