MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

"Hiçbir hasım niyet ülkemizi, milletimizi bölemeyecek, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine engel olamayacaktır. Türkiye'ye, Türk milletine yönelik her türlü ihanet ve husumete karşı canımız pahasına mücadeleye devam edeceğiz. Üzerimize dünya gelse asla bu yoldan dönmeyeceğiz."

Türk milletinin kazandığını ifade eden Kanlı, şunları kaydetti:

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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