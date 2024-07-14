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        Adana'da orman deposundaki tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Feke ilçesinde, orman deposundaki tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 15:33 Güncelleme: 14.07.2024 - 15:39
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        Adana'da orman deposundaki tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Feke ilçesinde, orman deposundaki tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

        Akkaya Mahallesi'ndeki Orman İşletme Müdürlüğü deposunda bulunan bir kamyonun motor bölümü alev aldı.

        Tomruk indirme işlemi sırasında çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürülen yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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