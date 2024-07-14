Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'da konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde vatandaşların ihtiyaçlarını giderecek adımlar atacaklarını belirterek, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2025'ten itibaren bu bölge, 11 ilimiz, Türkiye'nin kalkınma ve refah bölgesi olacaktır." dedi.

Kurum, kentteki programları kapsamında Adana Valiliğini ziyaret etti.

Vali Yavuz Selim Köşger ile görüşen Kurum, daha sonra İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Kurum, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde seferberlik anlayışıyla başlattıkları çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi.

"Hamdolsun tüm deprem bölgesinde, illerimizde, ilçelerimizde çok önemli mesafeler katettik. Bu çalışmaların sonuçlarını yuvalarına kavuşan afetzede vatandaşlarımızın gözlerinde görüyoruz. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu da teslim etmek suretiyle etap etap depremzede vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edeceğiz. 2025'e geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmeyen depremzede kardeşimiz, vatandaşımız kalmayacak."

Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutunu teslim edeceklerini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

Kurum, Adana'da bugüne kadar 2 bin 316 ev ve iş yerini teslim ettiklerini belirterek, "Tufanbeyli, İmamoğlu, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Seyhan ve Yumurtalık'ta devam eden 10 bin 586 konutumuz, iş yerimiz hızlıca tamamlanacak ve vatandaşlarımıza verilecek." dedi.

- "Siyaset üstü bir anlayışla adımlarımızı atacağız"

Tüm bakanlıklar ve ilgili birimlerin, deprem bölgesinde sadece ev yapma anlayışıyla çalışmadığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinin istihdamı, büyümesi, burada turizmin, ticaretin yeniden canlanması için kent meydanları, spor alanları, kültür ve sanat eserleriyle bir şehircilik modeli ortaya koyuyor ve bu manada geleceğin muhteşem Türk şehirlerini inşa etmeye çalışıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlığımızı kurtaran bu istiklal şehirlerini, istikbalimizin de şehirleri görüyor, bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz."