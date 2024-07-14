İl Sağlık Müdürü Nacar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nacar, mesajında, 15 Temmuz'un sadece bir direnişin değil, milletin yeniden yükselişinin de sembolü olduğunu belirtti.

Milletin azim ve kararlılığı ile demokrasiye olan inancının kendilerine rehber olacağını kaydeden Nacar, "15 Temmuz'un yıl dönümünde, aynı ruh ve heyecanla geleceğe daha emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığına, demokrasisine ve milli birliğine sahip çıkmaya devam edecek." ifadesini kullandı.