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        Adana'da etkili olan fırtınada bir inşaattaki kule vinç devrildi

        Adana'da fırtına nedeniyle bir inşaattaki kule vinç ile çok sayıda ağaç devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 18:26 Güncelleme: 14.07.2024 - 18:26
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        Adana'da etkili olan fırtınada bir inşaattaki kule vinç devrildi
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        Adana'da fırtına nedeniyle bir inşaattaki kule vinç ile çok sayıda ağaç devrildi.

        Merkez Çukurova ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağışın ardından şiddetini artıran rüzgar, Huzurevleri Mahallesi'nde çalışma olmayan bir inşaatta bulunan kule vincin devrilmesine yol açtı.

        Kimsenin yaralanmadığı kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Cadde ve bulvarlardaki çok sayıda ağacın devrildiği fırtınada bazı iş yerlerinin de tentesi uçtu.

        Üzerine ağaç ve eşya düşen bazı araçlarda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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