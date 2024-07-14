Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor'un 2. etap kamp çalışmaları Bolu'da devam edecek

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarını da Bolu'da gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 19:43 Güncelleme: 14.07.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor'un 2. etap kamp çalışmaları Bolu'da devam edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarını da Bolu'da gerçekleştirecek.

        Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 2. etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için iki sezon önce olduğu gibi İtalya'nın Roccaraso bölgesine gideceğinin daha önce kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

        Gelinen gün itibarıyla ortaya çıkan vize aksaklıkları dolayısıyla İtalya kampının gerçekleşemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İtalya Konsolosluğu tüm gerekli evraklarımızı hazırlamamıza, kamp organizatörlerinden ve Napoli ile Bari takımlarından gelen davet yazılarına rağmen vize müzakerelerini geç başlatmıştır. Bunun ardından Dışişleri Bakanlığımız, daha önce kulübümüzde görev alan ve şu anda A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü olan Vincenzo Montella, Napoli Futbol Kulübü Başkanı ve diğer yetkililerin telefonları ve maillerinin ardından şu an Bolu'da kamp yapan takımımızın futbolcu, personel ve teknik heyeti 3 farklı şehre vize randevusuna gönderilmek istenmiştir. Bunun ardından teknik direktörümüz Michael Valkanis'in kararı doğrultusunda, A takım kamp programımızın sürekliliği ve kalitesi açısından ikinci kampın yine Bolu'da devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        29 gün sonra halk içinde
        29 gün sonra halk içinde
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        İzmir'deki elektrik akımı faciası: Bilirkişi ön raporunda ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciası: Bilirkişi ön raporunda ihmaller zinciri
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!

        Benzer Haberler

        Adana'da etkili olan fırtınada bir inşaattaki kule vinç devrildi
        Adana'da etkili olan fırtınada bir inşaattaki kule vinç devrildi
        Adana'da sağanak ve fırtına; kule vinç ile ağaçlar devrildi, çatılar ve rek...
        Adana'da sağanak ve fırtına; kule vinç ile ağaçlar devrildi, çatılar ve rek...
        Bakan Kurum, Adana'da tamamlanan deprem konutlarını inceledi
        Bakan Kurum, Adana'da tamamlanan deprem konutlarını inceledi
        İl Sağlık Müdürü Nacar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        İl Sağlık Müdürü Nacar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'da konuştu...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'da konuştu...
        Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutu 11 ilde teslim edeceğiz...
        Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutu 11 ilde teslim edeceğiz...