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        Adana'da "Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı

        "10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü", kentteki tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 22:38 Güncelleme: 14.07.2024 - 22:38
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        Adana'da "Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı
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        "10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü", kentteki tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.

        Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren Seyhan nehri üzerindeki Taş Köprü'de toplanan Adanaspor taraftarları, takımlarına tezahüratta bulundu.

        Etkinliğe, turuncu-beyazlı forma giyen ve takımın bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı.

        Davul zurna eşliğinde eğlenen taraftarlar, havai fişek gösterisinin ardından meşaleler yaktı.

        Etkinlik kapsamında şarkıcı Bayhan Gürhan konser verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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