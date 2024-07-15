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        Adana'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir marketten para çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:07 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:07
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        Adana'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir marketten para çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı.

        Gülbahçesi Mahallesi'ndeki işletmenin sahibi Hüseyin Ç, kasasındaki 6 bin liranın çalındığını fark edince güvenlik kamerası kaydını inceledi.

        Kayıtta iş yerine giren 1 kişinin parayı aldığını gören Hüseyin Ç, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, zanlının Ali B. (20) olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Güvenlik kamerası görüntüsünde, iş yerine giren zanlının kasaya eğilerek parayı çalması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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