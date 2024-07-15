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        Adana'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 sanığa 21 yıla kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hırdavat dükkanından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 21'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:49
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        Adana'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 sanığa 21 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hırdavat dükkanından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 21'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Ova Mahallesi'nde 6 Nisan 2023'te B.L'nin iş yerinden hırsızlık yapılmasına ilişkin tutuklanan F.K. ile tutuksuz M.A. ve Y.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 35. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maske takan sanıkların iş yerine zorla girdikleri belirtildi.

        İddianamede, içerisinde 50 gram altın olan çelik kasa ile 350 kilogram bakır, elektrikli vinç, 5 arsa tapusu ve kamera kayıt cihazını çaldıkları ifade edilen sanıkların, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 9 yıl 6'şar aydan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen F.K, M.A. ve Y.E'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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