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        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen biri avukat 4 sanığa dava

        Adana'da cezaevindeki bir hükümlüye uyuşturucu götürdüğü ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen avukatın da arasında olduğu 4 tutuklu sanık hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 12:47 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:47
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        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen biri avukat 4 sanığa dava
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        Adana'da cezaevindeki bir hükümlüye uyuşturucu götürdüğü ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen avukatın da arasında olduğu 4 tutuklu sanık hakkında dava açıldı.

        Kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Adana Barosuna kayıtlı avukat F.G.K. ile G.U, H.Ş. ve A.H. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, H.Ş'nin arkadaşı G.U'nun Yenibaraj Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu bulundurduğu ve sattığı bilgisi üzerine polis ekiplerinin fiziki takip başlattığı anlatıldı.

        Taksiyle eve gelen F.G.K'nin cebinde 7,59 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu belirtilen iddianamede, ikamete düzenlenen operasyonda da çeşitli oranlarda uyuşturucu ele geçirildiği ifade edildi.

        Avukat F.G.K'nin, Suluca L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 7 Şubat 2024'te görüştüğü hükümlü H.P'ye içerisinde 2 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen zarf verdiği bilgisi de iddianamede aktarıldı.

        - Sanıklardan 2'si müvekkiliymiş

        İddianamede, sanıklardan G.U, H.Ş. ve A.H'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar, F.G.K'nin ise "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        F.G.K, iddianamede yer alan ifadesinde, "Sanıklardan H.Ş. ve A.H. müvekkilimdir. Sanık G.U'yu da H.Ş. vasıtasıyla tanıdım. G.U'ya ait eve 2 defa gittim. İlk olarak kız arkadaşımı almaya gitmiştim. Üzerimde çıkan uyuşturucuları, başka yerlerden ve tanımadığım kişilerden aldım. Eve uyuşturucu madde götürmedim." beyanında bulundu.

        Tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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