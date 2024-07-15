Adana'daki fırtınanın etkisi güvenlik kamerasınca görüntülendi

İlçede dün çıkan fırtınada Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir inşaatta bulunan kule vinç ile cadde ve bulvarlardaki çok sayıda ağaç devrilmişti.

Market işletmecisi Osman Erol, AA muhabirine, fırtınanın kısa sürmesine rağmen etkili olduğunu söyledi.

Dengesini kaybeden Çınar K'nin, yakınına bir ağacın düşmesinin ardından işletmenin içerisine kaçması da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da dün etkili olan fırtınada ağacın bir çocuğun yakınına devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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