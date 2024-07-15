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        Adana'daki fırtınanın etkisi güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Adana'da dün etkili olan fırtınada ağacın bir çocuğun yakınına devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:56 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:56
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        Adana'daki fırtınanın etkisi güvenlik kamerasınca görüntülendi
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        Adana'da dün etkili olan fırtınada ağacın bir çocuğun yakınına devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Çukurova ilçesinde dün sağanakla başlayan fırtınanın etkisi, Belediyeevleri Mahallesi'ndeki marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntüde, alışveriş için markete gelen 13 yaşındaki Çınar K'nin tutmaya çalıştığı cips standının rüzgar nedeniyle devrilmesi yer aldı.

        Dengesini kaybeden Çınar K'nin, yakınına bir ağacın düşmesinin ardından işletmenin içerisine kaçması da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Market işletmecisi Osman Erol, AA muhabirine, fırtınanın kısa sürmesine rağmen etkili olduğunu söyledi.

        Rüzgar nedeniyle dükkanın önündeki ürünlerin uçtuğunu belirten Erol, "Komşumuzun oğlunun tuttuğu cips standı savruldu. Dışarı çıktığım sırada yandaki ağaç kuş gibi indi." dedi.

        İlçede dün çıkan fırtınada Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir inşaatta bulunan kule vinç ile cadde ve bulvarlardaki çok sayıda ağaç devrilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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