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        Adana'da bir kişinin cep telefonunu gasbeden sanığa 6 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa "silahla yağma" suçundan 6 yıl hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:38
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        Adana'da bir kişinin cep telefonunu gasbeden sanığa 6 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa "silahla yağma" suçundan 6 yıl hapis verildi.

        Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık A.K. (16) ile taraf avukatları katıldı.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Yeşilyuva Mahallesi'nde sanığın, cep telefonunu istediği H.Y.S'yi talebini reddetmesi ve direnmesi üzerine elindeki bıçak ve biber gazını gösterip tehdit ettiğini ve telefonunu zorla aldığını belirtti.

        Savcı, sanığın bıçak ve biber gazının korkutucu gücünü kullandığını ve gasp sonrası olay yerinden de kaçtığını vurgulayarak, A.K'nin "silahla yağma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş belirtti.

        Savunması alınan A.K, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığı "silahla yağma" suçundan 6 yıl hapse çarptırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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