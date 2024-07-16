Adana'da bir kişinin cep telefonunu gasbeden sanığa 6 yıl hapis

Savcı, sanığın bıçak ve biber gazının korkutucu gücünü kullandığını ve gasp sonrası olay yerinden de kaçtığını vurgulayarak, A.K'nin "silahla yağma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş belirtti.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Yeşilyuva Mahallesi'nde sanığın, cep telefonunu istediği H.Y.S'yi talebini reddetmesi ve direnmesi üzerine elindeki bıçak ve biber gazını gösterip tehdit ettiğini ve telefonunu zorla aldığını belirtti.

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