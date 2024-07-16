Adana'da uygulamalarda 40 ruhsatsız silah ele geçirildi

Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 249 kişiyi de yakaladı. Yabancı uyruklu kişilerin de sorgulandığı uygulamalarda aranan 6 kişiye adli işlem yapıldı.

Faaliyetlerde ruhsatsız 28 tabanca, 11 tüfek, kurusıkı tabanca, 37 şarjör, 438 fişek ile silah parçaları, 65,34 gram uyuşturucu, 63 uyuşturucu hap ile 5 çalıntı araç ele geçirildi.

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