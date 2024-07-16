Yargıtay, Adana'da kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın cezasını onadı

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de sanığa verilen hükmü hukuka uygun bulup dosyayı temyiz incelemesi için Yargıtay 1. Ceza Dairesine göndermişti.

"Bölge Adliye Mahkemesi cumhuriyet savcısının temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümde hukuka aykırılık bulunmamıştır. Temyiz incelemesi sonucunda da hukuka aykırılık görülmediğinden oy birliğiyle temyiz isteminin reddi ile hükmün onanmasına karar verildi."

Kararda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı ve yargılama aşamasında eksiklik olmadığı anlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.