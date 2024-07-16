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        Yargıtay, Adana'da kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın cezasını onadı

        Adana'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapse çarptırılan sanığın cezası, Yargıtay tarafından onandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:32 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:32
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        Yargıtay, Adana'da kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın cezasını onadı
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        Adana'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapse çarptırılan sanığın cezası, Yargıtay tarafından onandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Eylül 2022'de hapse mahkum edilen Yasin K'nin (23) dosyasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.

        Daire, sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verilen 15 yıl hapsi onadı.

        Kararda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı ve yargılama aşamasında eksiklik olmadığı anlatıldı.

        Hükme esas alınan raporların yeterli olduğu belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

        "Bölge Adliye Mahkemesi cumhuriyet savcısının temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümde hukuka aykırılık bulunmamıştır. Temyiz incelemesi sonucunda da hukuka aykırılık görülmediğinden oy birliğiyle temyiz isteminin reddi ile hükmün onanmasına karar verildi."

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesinde 14 Mayıs 2021'de borç meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Yasin K, kardeşi Cumali K'yi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 15 yıl hapse çarptırılmıştı.

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de sanığa verilen hükmü hukuka uygun bulup dosyayı temyiz incelemesi için Yargıtay 1. Ceza Dairesine göndermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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