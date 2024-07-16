Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-15 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 37,90 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerin trafik denetiminde ise 27 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 18 araç trafikten men edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.
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