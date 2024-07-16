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        Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:54 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:54
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        Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-15 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.

        Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 37,90 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekiplerin trafik denetiminde ise 27 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 18 araç trafikten men edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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