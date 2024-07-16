Adana'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.