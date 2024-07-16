Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.

        Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Yangını görüntüleyen kadın yaşamını yitirdi!
        Yangını görüntüleyen kadın yaşamını yitirdi!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Adana'da iş yerinde tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan sanık hakim ka...
        Adana'da iş yerinde tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan sanık hakim ka...
        Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
        Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
        Yargıtay, Adana'da kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın cezasını onadı
        Yargıtay, Adana'da kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın cezasını onadı
        Dolmuş sürücüsünün öldürülmesini görüntü kayıtları çözecek
        Dolmuş sürücüsünün öldürülmesini görüntü kayıtları çözecek
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 19,5 yıl hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 19,5 yıl hapis
        Adana'da uygulamalarda 40 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da uygulamalarda 40 ruhsatsız silah ele geçirildi