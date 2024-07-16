Saimbeyli'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Programa, İlçe Müftüsü Ali Bahadır, kurum müdürleri ve muhtarlar da katıldı.

Kaymakam Emre Açar, muharrem ayının dinde önemli yerinin olduğunu belirterek, "Aşure, birlik ve beraberlik anlamına da geliyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.

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