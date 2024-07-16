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        Saimbeyli'de vatandaşlara aşure ikram edildi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:39
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        Saimbeyli'de vatandaşlara aşure ikram edildi
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

        Saimbeyli Kaymakamlığınca Kadri Erdoğan Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte okunan duaların ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaymakam Emre Açar, muharrem ayının dinde önemli yerinin olduğunu belirterek, "Aşure, birlik ve beraberlik anlamına da geliyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.

        Programa, İlçe Müftüsü Ali Bahadır, kurum müdürleri ve muhtarlar da katıldı.

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