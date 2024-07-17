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        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da teşkilat mensuplarıyla görüştü

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:52
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        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da teşkilat mensuplarıyla görüştü
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        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Başkanlığa ziyarette bulunan Yıldırım, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yıldırım, Ülkü Ocakları'nın, gençlerin umutları ve hayallerini gerçekleştirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğini belirtti.

        Kentteki eğitim, spor ve teknoloji odaklı faaliyetlerden memnun olduklarını anlatan Yıldırım, "Bugün Türk gençliği, Türk dünyasında bir turan kasırgası oluşturma vizyonunu benimsemiştir. Bu vizyon, Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini pekiştirmeyi hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

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