Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da teşkilat mensuplarıyla görüştü

Kentteki eğitim, spor ve teknoloji odaklı faaliyetlerden memnun olduklarını anlatan Yıldırım, "Bugün Türk gençliği, Türk dünyasında bir turan kasırgası oluşturma vizyonunu benimsemiştir. Bu vizyon, Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini pekiştirmeyi hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Ülkü Ocakları'nın, gençlerin umutları ve hayallerini gerçekleştirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığını ziyaret etti.

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