Adana'da kaçak silah imalatı yaptığı öne sürülen sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde kaçak silah imalatı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık 10 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık M.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Fevzipaşa Mahallesi'ndeki iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

Adreste çekiç, torna makinesi ve birçok silah parçasının bulunduğu bildirilen mütalaada, iş yerinde kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştürmek için tüm parçaların mevcut olduğu, bunlarla 252 silah yapılabileceği ifade edildi.