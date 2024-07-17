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        Adana'da kaçak silah imalatı yaptığı öne sürülen sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde kaçak silah imalatı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık 10 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:18 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:18
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        Adana'da kaçak silah imalatı yaptığı öne sürülen sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde kaçak silah imalatı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık 10 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık M.D. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Fevzipaşa Mahallesi'ndeki iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Adreste çekiç, torna makinesi ve birçok silah parçasının bulunduğu bildirilen mütalaada, iş yerinde kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştürmek için tüm parçaların mevcut olduğu, bunlarla 252 silah yapılabileceği ifade edildi.

        Mütalaada, sanığın "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan cezalandırılması istendi.

        Sanık M.D, savunmasında, hakkındaki suçlamayı reddetti.

        Silah imalatı yapmadığını öne süren M.D, "Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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