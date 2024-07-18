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        Adana'da 21 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da 21 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü, yolda yürürken yakalanıp cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 09:48 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:48
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        Adana'da 21 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da 21 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü, yolda yürürken yakalanıp cezaevine gönderildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bağlar Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler, yolda yürüyen Y.K'yi Yeşilyurt Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

        "Kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından arandığını tespit edilen Y.K. polis merkezine götürüldü.

        Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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