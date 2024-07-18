Adana'da yedek lastiğinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişiden 1'i tutuklandı

Mehmet Can G'nin ifadesinde, uyuşturucuyu Diyarbakır'da bir parkta otururken tanımadığı bir kişiden fiyatını ucuz bulduğu için toplu aldığını ve polisin yakalamaması için yedek lastiğe gizlediğini söylediği öğrenildi.

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