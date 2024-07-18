Adana'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 sanığa 25'er yıl hapis

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 25'er yıl hapse çarptırdığı sanıklardan M.M.Y'nin tutuklanmasına, duruşmaya gelmeyen S.Y. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, motosikletli M.M.Y. ve S.Y'nin, gece saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi'ndeki sahanın kenarında oturan müştekiler H.A, M.D. ve E.B'ye av tüfeğiyle ateş ettiklerini belirtti.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık M.M.Y. ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanık S.Y. ise duruşmada yer almadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.