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        Adana Demirspor'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajı

        Adana Demirspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 20:43 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:43
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        Adana Demirspor'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajı
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        Adana Demirspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun olağan mali ve seçimli genel kurulunda TFF Başkanı olarak seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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