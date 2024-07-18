Adana Demirspor'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun olağan mali ve seçimli genel kurulunda TFF Başkanı olarak seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

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