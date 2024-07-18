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        Adana'da eski kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan kavgada eski kayınpederini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:54 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:54
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        Adana'da eski kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan kavgada eski kayınpederini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

        Anadolu Mahallesi'nde, dün yaklaşık 3 yıl önce boşandığı eski karısının ailesinin evine giden ve burada çıkan tartışmada kayınpederi Muhittin Bulut'u (54) tabancayla öldüren zanlı Ahmet S'nin (43) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zanlının ifadesinde, olay günü ikiz çocuklarının annesi eski eşi Z.B'nin sosyal medyada başka bir erkekle fotoğrafını gördüğünü belirterek, "O kişiyle evleneceği bilgisini aldım. Öfkelendim ve eski kayınpederimin evine gittim. Onu görünce 'Kızını başkasına nasıl verirsin?' dedim ve tabancayla ateş açtım. Üzerine bastığımı veya tekmelediğimi hatırlamıyorum." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

        - Olay

        Ahmet S, dün eski karısının Anadolu Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin evine giderek, eski kayınpederi Muhittin Bulut ile tartışmıştı.

        Şüphelinin daha sonra tabancayla yaraladığı Bulut, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Olay yerinden ayrılmayan Ahmet S, ekiplerce gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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