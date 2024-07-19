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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16,5 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:15
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16,5 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Denizli Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde kağıda sardığı uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak B.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.E, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırdığı B.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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