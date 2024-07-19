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        Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:30
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        Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, haklarında 18 yıl 7 ay ile 32 yıl kesinleşmiş cezası olan 2 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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