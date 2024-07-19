Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, haklarında 18 yıl 7 ay ile 32 yıl kesinleşmiş cezası olan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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