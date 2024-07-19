Adana'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan Ersan Aktaş (48) yönetimindeki 01 F 8448 plakalı otomobil de yol kenarındaki mısır tarlasına girerek durabildi.

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