Adana'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Ali Çilingir (60) yönetimindeki 34 HZK 122 plakalı hafif ticari araç Kozan-İmamoğlu kara yolunda, Harun Tokgöz (52) idaresindeki 80 KA 225 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan Ersan Aktaş (48) yönetimindeki 01 F 8448 plakalı otomobil de yol kenarındaki mısır tarlasına girerek durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 sürücüyle araçlardaki İbrahim Halil Akın (16), Zübeyde Tokgöz (52) ve Mehtap Akın (35) sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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