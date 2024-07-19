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        Adana'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:06
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        Adana'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mehmet Ali Çilingir (60) yönetimindeki 34 HZK 122 plakalı hafif ticari araç Kozan-İmamoğlu kara yolunda, Harun Tokgöz (52) idaresindeki 80 KA 225 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan Ersan Aktaş (48) yönetimindeki 01 F 8448 plakalı otomobil de yol kenarındaki mısır tarlasına girerek durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 sürücüyle araçlardaki İbrahim Halil Akın (16), Zübeyde Tokgöz (52) ve Mehtap Akın (35) sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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