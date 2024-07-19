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        Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de aşure ikramında bulunuldu

        Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:50
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        Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de aşure ikramında bulunuldu
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        Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Adana'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Ulu ve Yağ camilerinde kurulan stantlarda, cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, AA muhabirine, 81 ilde bugün çok sayıda camide muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunulduğunu söyledi.

        Bölge müdürlüğü olarak da Adana ve Mersin'de bu kapsamda 4 camide etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Evsen, Adana'da iki camide 7 bin 500 kişiye aşure ikram ettiklerini kaydetti.

        - Hatay

        Hatay'da da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Antakya, Samandağ, Defne ve İskenderun ilçelerindeki bazı cami ve türbelerde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasulullah Cami'deki dağıtıma Vali Mustafa Masatlı da katıldı.

        Hatay'daki etkinliklerde yaklaşık 10 bin kişiye aşure ikramda bulunuldu.

        - Mersin

        Mersin'in Tarsus ilçesinde de cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

        İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesince Ulu Camisi'nde düzenlenen aşure dağıtımına Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ve İlçe Müftüsü Murat Akçay da katıldı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Çamlıkahve Bahçesi'nde düzenlenen aşure dağıtımında, "Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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