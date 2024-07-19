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        ATO Başkanı Bayram'dan tahsisi onaylanan Adana Ana Konteyner Limanı hakkında açıklama:

        Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, tahsisi onaylanan Adana Ana Konteyner Limanı'nın, kentin sosyo ekonomik kalkınmasının önemli ayaklarından biri olacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:16 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:16
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        ATO Başkanı Bayram'dan tahsisi onaylanan Adana Ana Konteyner Limanı hakkında açıklama:
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        Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, tahsisi onaylanan Adana Ana Konteyner Limanı'nın, kentin sosyo ekonomik kalkınmasının önemli ayaklarından biri olacağını bildirdi.

        Bayram, yaptığı açıklamada, konteyner limanı kurulmasının, Adana'yı her zaman bir adım öne taşıyacağını belirtti.

        Bu projeyle, Adana'nın küresel pazarda önemli bir konumda yer alacağını ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

        "Dünya şehri denildiğinde hep liman şehirleri akla gelir. Liman, Adana'nın sosyo ekonomik kalkınmasının önemli ayaklarından biri olacaktır. İstihdam yaratılmasına, gemicilik, lojistik ve ilintili iş kollarının gelişmesine katkıda bulunacaktır. Adana Ana Konteyner Limanı yatırımını kentimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bakanlarımıza, valimize, milletvekillerimize ve tüm yetkililere teşekkür ediyor, bu muhteşem yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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